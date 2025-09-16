Netanyahu augura una industria armamentística "independiente" en Israel

"Vamos a producir una industria armamentística independiente, muy potente y sólida, capaz de resistir cualquier tipo de restricción política internacional y que brindará seguridad al Estado de Israel", dijo Netanyahu en una rueda de prensa en la que animó a los inversores a seguir confiando en la economía israelí.

"Nuestras industrias de defensa están en pleno auge, han alcanzado enormes logros en producción. Pero ciertamente podemos encontrar, y encontramos, restricciones políticas durante la guerra", añadió el mandatario.

En la conferencia, insistió en que la economía del país sigue siendo "fuerte y sólida", después de que ayer dijera -sacudiendo la Bolsa de Tel Aviv- que el país se enfrenta a un creciente aislamiento a nivel mundial y hacia una economía más autosuficiente.

Netanyahu destacó que "el séquel se ha fortalecido, el déficit se ha reducido a pesar de la guerra y la inversión extranjera en I+D es la más alta del mundo después de la de Estados Unidos".

Ayer, en una conferencia del contador general del Ministerio de Finanzas en Jerusalén, el mandatario dijo que Israel tendría que convertirse en una "súper Esparta".

"Tendremos que adaptarnos cada vez más a una economía con características autárquicas", advirtió.