Netanyahu dice que se abrirán "rutas adicionales" para evacuar a civiles de ciudad de Gaza

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que se abrirán "rutas adicionales" para la salida de la población civil de la ciudad de Gaza, donde Israel comenzó anoche una nueva ofensiva terrestre pese a que siguen dentro cientos de miles de personas.