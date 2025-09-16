Netanyahu dice que Trump le ha invitado a la Casa Blanca tras su discurso ante la ONU

En una rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu explicó que ha tenido "varias conversaciones" con Trump después del ataque israelí la semana pasada en Catar contra líderes de Hamás que estaban manteniendo allí reuniones para un posible acuerdo de alto el fuego con Israel, que causó seis muertos.
Netanyahu indicó que todas esas conversaciones con Trump, quien mostró su malestar en público por el ataque de Israel contra un país aliado de EE.UU., fueron "muy positivas" y que ayer mismo tuvo una con él.
En esas conversaciones, aseguró que Trump le invitó a visitar la Casa Blanca tras el discurso que dará Netanyahu en la Asamblea de la ONU en Nueva York el viernes 26, que tratará la vía de los dos Estados -isarelí y palestino- y en la que varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino.
Netanyahu insistió en que la decisión de atacar a los miembros de Hamás en territorio catarí la tomó enteramente Israel. "Tomamos la decisión y la ejecutamos, es de mi entera responsabilidad", dijo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy