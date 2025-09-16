Netanyahu dice que Trump le ha invitado a la Casa Blanca tras su discurso ante la ONU

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha invitado a visitar la Casa Blanca después de su intervención en la Asamblea de la ONU en Nueva York, prevista el viernes 26 de septiembre.