Netanyahu justifica su ataque en Catar porque este país "alberga" y "financia" a Hamás

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que el ataque de Israel a miembros de Hamás en Catar estuvo "plenamente justificado" porque ese país, que ejerce como mediador entre Israel y el grupo islamista en Gaza, "alberga", "organiza" y "financia" a Hamás.