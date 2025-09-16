Nicaragua participará en aniversario de la proclamación de la República de Osetia del Sur

En una declaración, el Gobierno nicaragüense indicó que este 20 de septiembre se celebra el 35 aniversario de la proclamación de la República y la adopción de la declaración de soberanía de Osetia del Sur, y que "para acompañar esta histórica fecha" y participar en los actos conmemorativos enviarán una delegación oficial.

"La delegación nicaragüense transmitirá, en nombre del pueblo y Gobierno de Nicaragua, los fraternos saludos y el cariño de los copresidentes comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, al compañero Alan Gagloev, presidente de la República de Osetia del Sur y a todo su pueblo y Gobierno", señaló Managua.

En la nota, Nicaragua recordó que "reconoce el derecho inalienable de Osetia del Sur a su independencia, soberanía y autodeterminación desde el 3 de septiembre del 2008".

También que continuará "estrechando los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que nos unen con este hermano pueblo".

La delegación nicaragüense está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores y representantes de la Embajada en la Federación de Rusia.

El 20 de septiembre de 1990 los diputados locales proclamaron la soberanía y la creación de la República de Osetia del Sur.

En respuesta, el 10 de diciembre de ese mismo año el Parlamento de Georgia declaró abolida la autonomía de Osetia del Sur.

El de Nicaragua es uno de los Gobiernos que reconoce como república independiente a Osetia del Sur, considerada por Georgia como parte de su territorio ocupado por Rusia.

Ortega, que es el principal aliado en Centroamérica del presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció la independencia de Osetia del Sur, junto a la de Abjasia, en 2008, poco después de Rusia, una decisión que también fue adoptada por Nauru, Siria, Tuvalu y Venezuela.

Osetia del Sur respaldó la reelección de Ortega y Murillo en las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, debido a que fue obtenida con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio, así como la eliminación de tres partidos opositores.