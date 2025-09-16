Nicolás Maduro lamenta la muerte del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas

Caracas, 16 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este martes el fallecimiento del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas, quien murió a los 88 años, y lo describió como "un gran compañero en el trabajo por la unión de los pueblos".