Nicolás Maduro lamenta la muerte del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas

A través de Telegram, el chavista envió un "abrazo al hermano y noble pueblo cubano por la lamentable partida física" de Cabrisas, con quien dijo haber tenido "una amistad de muchos años".
Maduro expresó sus condolencias a los "familiares, amigos y camaradas" de quien recuerda también como "un revolucionario, luchador y extraordinario ser humano".
"¡Hasta la victoria siempre, Ricardo!", agregó.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó en un breve mensaje en redes sociales del fallecimiento de quien también se desempeñó como ministro de Comercio Exterior en dos ocasiones, de 1980 a 2000 y un breve periodo de 2023 a 2024, y expresó que se trata de una "muy triste noticia".
El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), de cuyo Comité Central fue miembro, dijo que murió "víctima de una penosa enfermedad".
Cabrisas recorrió varias carteras en su carrera política de más de cinco décadas en la isla. Durante años fue el principal negociador de la deuda externa de Cuba con sus acreedores extranjeros, tanto Gobiernos como privados, y ejercía también de diputado al Parlamento cubano.