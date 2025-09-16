ONG israelí denuncia expropiación por Israel de parte de la Tumba de Patriarcas de Hebrón

"El Gobierno anexionista está jugando con fuego y con la seguridad de todos nosotros", denunció la organización en un comunicado, en el que advirtió de que "millones de musulmanes perciben cualquier cambio unilateral como una humillación y un ataque a un lugar sagrado".

La Tumba de los Patriarcas —conocida por los musulmanes como la Mezquita de Abraham— es el cuarto lugar más sagrado del islam y el segundo en importancia dentro de los territorios palestinos, después de la Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Este ocupado. Se trata de la primera vez que Israel confisca parte de este recinto sagrado.

El sitio, ubicada en el casco antiguo de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada, es también un espacio de veneración para el judaísmo, pues la tradición señala que allí reposan los restos de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas Sara, Rebeca y Lea.

La polémica surgió después de que el jefe de la Administración Civil israelí firmara ayer una orden de expropiación de 288 metros cuadrados en la planta superior de oración de la Tumba de los Patriarcas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Peace Now alertó de que este cambio podría alimentar temores de que Israel pretenda implementar "planes mesiánicos" para levantar una sinagoga o incluso un templo en el Monte del Templo de Jerusalén Este ocupado, lo que, advirtió, supondría un riesgo de desatar "una guerra religiosa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG instó a que cualquier modificación en el recinto se haga de forma consensuada: "Quien realmente se preocupe por la Tumba de los Patriarcas debería buscar un acuerdo con los palestinos que permita cambios aceptados por todas las partes involucradas".