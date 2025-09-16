Opositor venezolano cree que la "recuperación" del país solo es posible con un diálogo

"En medio del desasosiego y la zozobra que atraviesa Venezuela, creemos que el camino hacia la recuperación del país y de la democracia solo será posible mediante un diálogo honesto, plural y participativo, que reconozca al otro, cuente con voces de distintos representantes de la sociedad", indicó González en un mensaje publicado en X.

A su juicio, los escenarios de "salidas externas y discursos incendiarios solo generan incertidumbre".

"El deseo de cambio está más vigente que nunca, pero a través de una solución pacífica y acordada, respetando la Constitución y evitando a toda costa cualquier camino violento que nos deje más sufrimiento", añadió el también diputado electo al Parlamento.

El dirigente político dijo estar listo para una "conversación real" que aborde los problemas que afectan a todos los venezolanos, "como la crisis económica y social", la "limitación del espacio cívico y político y la persecución a la disidencia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hoy más que nunca debemos transitar la ruta de la participación política como mecanismo de lucha, que nos permita contar con espacios donde podamos ejercer una voz crítica y sumar a la construcción de soluciones que clama el país", apostilló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que las fuerzas estadounidenses han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'.

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".