Países Bajos fleta su primer vuelo de retorno de refugiados sirios tras la caída de Asad

La mayoría eran solicitantes de asilo en Países Bajos o contaban con un permiso de residencia temporal, y antes de abordar en el avión firmaron un documento en el que aceptaban retirar su procedimiento de asilo, según explicó este martes el Servicio de Retorno y Salida (DTV), que pertenece al Ministerio neerlandés de Asilo y Migración.

También viajaban personas con orden de salir del país porque no tienen derecho a residencia, aunque en el caso de los sirios esta expulsión no se aplica de manera forzosa, ya que las autoridades neerlandesas están aún pendientes de que se aclare la situación en Siria y el rumbo de la transición política.

Según el Ministerio, todos los pasajeros regresan de forma voluntaria.

Los retornados recibieron apoyo financiero a través de un programa especial de repatriación puesto en marcha por el Gobierno neerlandés: 2.800 euros por adulto y 1.650 euros por menor, con el objetivo de facilitar su reintegración en Siria.

El avión partió del aeropuerto de Róterdam-La Haya, hizo escala en Estambul y continuó hacia Damasco, donde aterrizó a primera hora de la tarde, y durante el trayecto viajó un equipo médico, y la Inspección de Justicia y Seguridad supervisó el proceso de salida. Es la primera vez que Países Bajos usa un avión gubernamental para sacar de forma voluntaria a los refugiados.

El DTV señaló que la mejora de la seguridad tras la caída de Assad es una de las razones que impulsa a los refugiados a volver, mientras que otros, añadió, lo hacen porque echan de menos a sus familias, no logran adaptarse en Países Bajos o carecen de perspectivas de futuro en el país europeo.

En lo que va de 2025, e incluyendo este vuelo, más de 700 sirios abandonaron Países Bajos de manera voluntaria, según cifras del DTV. En total, unos 150.000 sirios viven hoy en territorio neerlandés.

Ya el pasado enero, el Ministerio de Asilo y Migración, entonces en manos de la derecha radical, había adelantado su intención de revisar el estatus de asilo de los sirios para centrarse en una política de retorno “tan pronto como sea posible”.

El debate sobre la política migratoria es uno de los temas más sensibles en Países Bajos y fue precisamente la causa de la caída del gobierno en junio, tras el fracaso de los cuatro partidos de la coalición para llegar a un acuerdo sobre las restricciones al asilo.

La cuestión sigue marcando la agenda nacional del gabinete en funciones y es uno de los ejes centrales de la campaña de cara a las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de octubre.