Paramilitares de Sudán asesinan a 18 civiles y secuestran a 14 en Al Fasher, dice ONG

En un comunicado, la ONG local explicó que las FAR, enfrentadas con el Ejército desde mediados de 2023, "mataron a 18 personas y secuestraron a 14, entre ellas tres niñas que llevaron a un lugar desconocido en los pasados dos días durante incursiones en uno de los barrios de Al Fasher".

La nota alertó de que los paramilitares, que atacan Al Fasher casi a diario, cometen de forma frecuente "asesinatos y secuestros de civiles desarmados en algunos barrios residenciales, particularmente en el norte" de la urbe.

Al Fasher, asediada por las FAR desde mayo de 2024, acoge a varios campamentos con cientos de miles de desplazados por la guerra, el mayor de ellos el de Abu Shouk.

El asedio impuesto por las FAR impide la entrada de alimentos, medicamentos y suministros básicos, por lo que son frecuentes las enfermedades y la muerte de habitantes y desplazados por hambre y desnutrición.

La ONG denunció "la gravedad de la situación humanitaria en la ciudad", donde se informa de violentos enfrentamientos por el control de la urbe, incluidos "bombardeos de artillería y ataques con drones".

Instó a que "las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional actúen urgentemente para brindar protección a los civiles (...) y garantizar la entrega segura de ayuda médica y humanitaria".

El Ejército sudanés aseguró este martes que ha repelido dos grandes ataques de las FAR en los últimos dos días para controlar la ciudad, y afirmó que los violentos combates dejaron "cientos de muertos y heridos" en las filas de los paramilitares.

Las FAR consiguieron durante la guerra hacerse con el control de los cinco estados de Darfur, con excepción de Al Fasher, y de tomar esa ciudad contarían con un territorio unificado y estratégicamente más defendible, desde donde poner en marcha las instituciones de gobierno paralelo que anunciaron hace meses.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.