Partido chavista movilizará a 6.000 motoristas en defensa de la "soberanía" y de Maduro

"Estamos en las calles, siempre pidiendo al país la paz y diciéndole al imperio que este es un país de tranquilidad. Aquí no hay terroristas (...) Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de (Hugo) Chávez", señaló el vicepresidente nacional de Movimientos Sociales de Podemos, Robinson Materano, citado en una nota de prensa.
El dirigente político reconoció el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante el despliegue de barcos militares estadounidenses en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.
"En Podemos todos estamos alistados por nuestro compromiso con la patria. Seguimos el legado de nuestro comandante Chávez y seguimos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros", reiteró.
Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de 'terroristas'.
La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, lo que para el chavismo es un "invento", y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.
Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas".
A juicio del líder chavista, el despliegue militar estadounidense no se trata de un combate contra el narcotráfico, sino de un plan para provocar un "cambio de régimen" y sacar al chavismo del poder.