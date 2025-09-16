Partido chavista movilizará a 6.000 motoristas en defensa de la "soberanía" y de Maduro

Caracas, 16 sep (EFE).- El partido político chavista Podemos anunció este martes que movilizará a 6.000 motoristas en Caracas el próximo sábado, 20 de septiembre, como parte de una concentración que se llevará a cabo en defensa, aseguró, de la "soberanía" de Venezuela y en apoyo al presidente Nicolás Maduro.