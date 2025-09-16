Partido de opositora Machado alerta sobre el traslado de presos políticos sin aviso previo

Caracas, 16 sep (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, alertó este martes sobre el traslado de presos políticos sin aviso previo a sus allegados, al tiempo que exigió información sobre el paradero de estas personas.