Partido de opositora Machado alerta sobre el traslado de presos políticos sin aviso previo

"Denunciamos nuevos traslados de presos políticos desde El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas) a otros centros de reclusión comunes, como (la cárcel de) Yare II (en el estado Miranda, centro)", expresó VV en X, sin precisar el número de arrestados presuntamente reubicados.
Según la formación política, los familiares están "desesperados buscando información sobre sus parientes" detenidos, quienes, considera VV, han sido sometidos "a desaparición forzada", al no conocerse su paradero.
Además, advirtió que los trasladados "son despojados de sus pertenencias durante estos movimientos, y sometidos a aislamiento prolongado en los nuevos centros de reclusión, mientras sus familiares se mantienen en la incertidumbre sin información".
En ese sentido, VV exigió conocer la ubicación de los presos políticos y afirmó estar trabajando "por su inmediata liberación".
El pasado martes, la organización no gubernamental Foro Penal informó que 823 personas están detenidas en Venezuela "con fines políticos", de las cuales, precisó, 100 son mujeres.
Tanto el presidente Nicolás Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya presos políticos, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a España su "influencia y liderazgo" para que, por la "vía diplomática", se impulse la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, entre ellos, según subrayó, 20 ciudadanos españoles.