Polonia anunciará mañana la adjudicación del contrato de submarinos al que aspira Navantia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, hizo el anuncio durante una rueda de prensa en su visita a unas maniobras militares, en la que dijo que "todas las ofertas han sido examinadas" y que ahora se decidirá quién será el "socio definitivo en este programa".

El programa Orka busca dotar a la Armada polaca de, previsiblemente, tres nuevos submarinos convencionales multipropósito que, según el pliego de condiciones de la licitación, deben contar con misiles de crucero para ataque a tierra, una autonomía mínima de 30 días y la capacidad de operar a más de 200 metros de profundidad.

La adquisición es considerada una de las más urgentes para las Fuerzas Armadas, ya que actualmente Polonia solo dispone de un único submarino en servicio activo: el obsoleto ORP Orzeł, fabricado en la Unión Soviética en 1985.

Entre las empresas que aspiran a lograr un contrato se encuentra Navantia, que concurre con su avanzado modelo S-80.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los competidores de Navantia son los astilleros alemanes ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), la empresa sueca Saab y la firma italiana Fincantieri.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Polonia ha mostrado un interés sostenido en la oferta española, situándola en la "lista final" de candidatos tras dos visitas oficiales a los astilleros de Cartagena para evaluar el modelo, sus capacidades industriales y la transferencia tecnológica.

La última de estas visitas tuvo lugar el 21 de julio y estuvo encabezada por Paweł Bejda, secretario de Estado del Ministerio de Defensa polaco.

El S-80 Plus, con 81 metros de eslora y propulsión independiente del aire (AIP), se alinea con los requisitos polacos, pero aún no cuenta con exportaciones firmadas, a pesar de estar considerado uno de los diseños más avanzados y con mejores prestaciones entre los submarinos de su clase.

El presupuesto del programa Orka se estima en unos 4.600 millones de euros.

La prolongada demora ha convertido al programa en una de las adquisiciones más problemáticas para Polonia hasta el momento.