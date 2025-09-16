Polonia extiende de manera indefinida el cierre de la frontera con Bielorrusia

El Gobierno polaco había anunciado la semana pasada el sellado de la frontera bielorrusa desde la medianoche del 12 de septiembre y durante las maniobras militares Západ, que llevan a cabo unos 30.000 militares de Rusia y Bielorrusia en el territorio de estos dos países y que el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó de "agresivas".

De manera simultánea, desde hoy tienen lugar otras maniobras militares en territorio polaco, en las que participarán unos 30.000 soldados de Polonia, Suecia, Noruega y Estados Unidos.

Se trata de los mayores ejercicios militares de este tipo en el último año, y está previsto que Tusk los visite.

Con la decisión anunciada este martes, Polonia decreta el mantenimiento del cierre "hasta que la frontera esté completamente segura, una vez que la información proporcionada por los servicios de seguridad lo confirme", y recalca que "esta medida está relacionada con los ejercicios ruso-bielorrusos Západ 2025, pero no contempla el cierre de la frontera únicamente durante su duración".

El tráfico de mercancías y pasajeros por carretera y ferrocarril se une a las restricciones de tráfico privado y vuelos nocturnos por el este del espacio aéreo polaco vigente hasta el 9 de diciembre, como consecuencia de las incursiones la semana pasada de drones rusos.

Las autoridades polacas detuvieron anoche a dos bielorrusos que operaban un dron sobre el Palacio Presidencial de Varsovia y otros edificios oficiales y la policía les interrogará este martes.

Varsovia y Minsk mantienen unas tensas relaciones desde que hace unos tres años se desencadenase una crisis migratoria en su frontera que ha dado lugar a varios incidentes violentos y la muerte de un soldado polaco.

Polonia acusa a Bielorrusia de orquestar una "guerra híbrida" en esa zona, con el fomento de la migración ilegal y el apoyo de las autoridades de Minsk para causar provocaciones.