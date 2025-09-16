Presidente de Paraguay rechaza denuncia de despido injusto de extrabajadora de su casa

Luz Candado, quien dijo haber trabajado en la residencia particular de Peña y después pasó a ser parte del equipo asignado a la residencia presidencial, concedió una amplia entrevista al grupo de medios ABC, para denunciar el despido después de que, según su relato, el mandatario se quejara el 22 de julio de que se le perdió dinero en su vestidor.

El gobernante afirmó en un comunicado que les "duele profundamente" este tema, al indicar que involucra a una persona en quien, él y su familia, depositaron toda su confianza.

"Tengo la tranquilidad de haber procedido siempre conforme a derecho, con un trato humano, digno y con el apoyo necesario para que tanto ella como su familia puedan salir adelante. Finalmente, quiero ser claro: mi compromiso es y será siempre con la verdad, la transparencia y la justicia", afirmó el jefe de Estado.

Peña aseguró que como presidente no le "corresponde acusar ni prejuzgar a nadie", pero tampoco, argumentó, puede "aceptar que se construyan relatos torcidos y alejados de la verdad".

"La única verdad es que a Luz y a su familia les hemos dado un lugar de confianza en nuestro hogar y una oportunidad de crecimiento profesional, confiándole la coordinación de un servicio tan cercano a la vida familiar", defendió el mandatario.

La radio ABC Cardinal y el diario ABC difundieron los videos de una entrevista a Candado y un artículo titulado 'Despidos destapan escándalo de sobres con miles de US$ en Mburuvicha róga' ('casa del líder', en idioma guaraní), que es como se denomina a la casa donde el mandatario paraguayo vive con su familia.

Candado refirió que trabajaba con la familia de Peña desde antes de que este asumiera el poder y llegó a ser funcionaria del "Gabinete Civil de la Presidencia de la República".

En los videos, la extrabajadora consideró injusto su despido por una denuncia de robo de dinero que ella rechazó y cuestionó que su hermana y su esposo también hayan sido sometidos a interrogatorios y al polígrafo con personal especializado de parte del Estado que investigó el caso.

Los expertos, sostuvo la mujer, le informaron que las pruebas salieron en contra suya.

La extrabajadora dijo haberse sentido "coaccionada" para incriminarse o culpar a otra persona, tras lo cual fue finalmente despedida.

En su testimonio, también mencionó el hallazgo, en octubre de 2024 y febrero pasado, de sobres con dólares en la residencia presidencial, que aseguró estaban guardados en un sector privado de ese lugar y que entregó meses después al mandatario.