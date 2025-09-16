Producción industrial colombiana sube 2,9% en julio pero sigue en rojo en lo que va de año

El avance mensual del índice de producción industrial (IPI) se explicó principalmente por el buen desempeño de tres de los cuatro sectores medidos: la industria manufacturera, que subió 5,8 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza de 3,9 %; y la captación, tratamiento y distribución de agua, con un incremento de 3,1 %.

En contraste, la explotación de minas y canteras registró una contracción de 8 %.

En el acumulado de enero a julio, el IPI retrocedió un 0,2 % en comparación con el mismo periodo de 2024, arrastrado por las caídas de la explotación de minas y canteras (-7,7 %) y de la captación, tratamiento y distribución de agua (-0,7 %).

Por otro lado, los únicos sectores que avanzaron fueron la manufactura con un ascenso del 1,9 % y el suministro de electricidad y gas con un crecimiento del 0,9 %.

Respecto a la variación anual por actividades, las mayores caídas se registraron en la fabricación de productos metalúrgicos (-12,7 %) y en las extracciones de carbón (-14,2 %) y de petróleo crudo y gas natural (-5,7 %).

En la medición de los últimos doce meses, comprendidos entre agosto de 2024 y julio de 2025, la producción industrial colombiana bajó un 1 %, reflejando el impacto persistente de la desaceleración minera y energética en el conjunto de la actividad productiva nacional.