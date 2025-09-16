Rescatistas recuperan al menos 28 cadáveres de los escombros en la ciudad de Gaza

Veinte cadáveres fueron hallados en el barrio de Al Daraj, en el este de la capital, y otros ocho en Sheikh Radwan, en el noreste.

"Más de 40 personas siguen atrapadas entre los escombros", advirtió la institución en un comunicado.

Al mismo tiempo, en el barrio de Al Daraj, lograron rescatar a una niña de 10 años que estuvo bajo los escombros durante más de ocho horas.

El Ejército israelí lanzó el lunes por la noche una serie de intensos ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza, empleando helicópteros, drones y robots con explosivos en su ofensiva, al tiempo que las tropas ganaban terreno desde la periferia, especialmente por el noroeste.

Este paso fue, según el Ejército, una transición a la "fase principal" del plan para capturar la ciudad de Gaza.

El Ejército aseguró que ya tiene efectivos dentro de la urbe, donde estima que se concentran entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás, e instó a los gazatíes que viven en la capital del enclave -donde hasta agosto residía alrededor de un millón de personas- a desplazarse al sur.

Sin embargo, muchos gazatíes encuentran serias dificultades para hacerlo por el coste económico, la falta de espacio y razones médicas.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En la ofensiva israelí han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.