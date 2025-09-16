Robert Redford, el primer actor con conciencia 'medioambiental' de Hollywood

El actor estadounidense comenzó su lucha activa por un planeta más saludable a principios de la década de los 70: "Cuando me convertí en activista, a comienzos de los 70, trabajando por un agua y un aire limpios, quería hacer lo que fuera para marcar una diferencia", relataba el intérprete en un cortometraje estrenado en la Cumbre del Clima de París de 2015.

En esa conferencia, Redford recordaba cómo puso en marcha, al comienzo de su trayectoria como activista, el llamado Instituto para Gestión de Recursos, una iniciativa con la que ambicionaba atraer personas de diferentes ámbitos con el objetivo de lograr "un compromiso beneficioso para el medioambiente".

No se cansó de repetir una y otra vez su convicción de que "el arte y la naturaleza combinados hacen un mundo mejor".

Aunque nació en Santa Mónica, Redford convirtió las montañas de Utah en su hogar. Cuando en 1975 se anunció la construcción en ese entorno de una planta nuclear, el actor lo consideró un "desastre potencial" y planteó un debate que provocó que el proyecto no prosperara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A lo largo de su vida prestó su voz, rostro y mensaje a numerosos eventos y cumbres, como en 1989, cuando intervino en un simposio sobre cambio climático global en Sundance o, en 2015, cuando participó en un encuentro de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la ONU, Redford urgió a los líderes internacionales como activista medioambiental, pero también como "padre, abuelo y ciudadano concienciado, uno de los millones que hay por todo el mundo", a adoptar medidas urgentes para frenar la emergencia climática.

A fin de evitar "lo peor", hizo un llamamiento a actuar "con decisión y de manera inmediata para alejar al mundo del uso de los combustibles fósiles". De lo contrario, afirmaba, serían irreversibles los efectos sobre el aire que respiramos, el agua que bebemos y la salud de nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras.

John Adams, director fundador del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC), con sede en Estados Unidos, llegó a decir que no había una sola persona, al margen de Redford, en ese país que pudiera hablar con esa fuerza sobre medioambiente.

De hecho, fue cofundador del Centro Redford, una organización no gubernamental estadounidense dedicada al impacto medioambiental del cine.

En los 70, cuando aún no se había empezado a hablar del daño de los combustibles fósiles y lo medioambiental no estaba de moda, el actor promulgó su mensaje ecologista en la gran pantalla, en la cinta 'Las aventuras de Jeremiah Johnson'.

También produjo cintas con conciencia medioambiental, como "The Unforeseen" (2007) y "Watershed" (2012) y muchos de sus filmes estuvieron ambientados en la naturaleza, como "The Horse Whisperer" (1998) o "A River Runs Through It" (1992).