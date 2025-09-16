Robert Redford y sus viajes a España: "No bailaba flamenco pero fue maravilloso"

"Cuando tenía 19 años vine por primera vez. Estaba estudiando una carrera, quería ser artista, y vine a España (...) Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros", explicó Redford a su paso por Madrid para presentar su canal Sundance Channel para España.

Casi una década después volvió con su mujer, Lola van Wagenen, cuando él tenía 28 años y ella 26, junto a los dos hijos que tenían entonces, Shawna y James. Con esta historiadora y activista estuvo Redford casado más de veinte años, hasta que la relación se rompió en 1985.

"Unos años después me convertí en actor y formé una familia, con la que volví a Mallorca y fue en la mitad de los sesenta. Estuvimos en Puerto Alcudia, un pequeño pueblo de pescadores. Estuvo muy bien, porque quería educar a mis hijos en contacto con otras culturas", aseguraba Redford.

Después de ese encuentro íntimo en la pequeña localidad de la isla de Mallorca (Mediterráneo), tuvo una crisis profesional. "No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático".

El destino volvió a ser España, en esta ocasión el sur del país. "Esta vez fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas y cogimos una granja en Mijas donde pasamos siete meses", concluía el mítico intérprete.