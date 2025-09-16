Rusia reconoce que también están estancadas las negociaciones de normalización con EE.UU.

"Vemos determinada voluntad política por parte de Washington al respecto (de una posible normalización de las relaciones con Moscú), pero estos resultados son insuficientes, incluyendo la parte bilateral", afirmó, citado por la agencia rusa Interfax.

Riabkov reconoció que "tras los primeros logros (en las conversaciones ruso-estadounidenses) para eliminar los factores irritantes mutuos, ahora tenemos un nuevo estancamiento, con el que tenemos que lidiar".

Por ello, negó que Rusia tenga la intención de momento de sacar a Estados Unidos de su lista de países inamistosos.

"Estamos en el comienzo del camino. Pienso que no solo es anticipado hablar de decisiones de este tipo, sino que no existen premisas para ello", aseveró.

Riabkov aseguró que Rusia "no cierra los ojos" ante esta situación y sostuvo que "esto es una muestra de que de las intenciones a los resultados hay un largo trecho".

"Trabajaremos duramente. Es bueno que los colegas estadounidenses se muestren dispuestos a continuar el diálogo con nosotros respecto a todo, incluyendo los temas más difíciles", zanjó.

Rusia y EE.UU. han celebrado dos consultas bilaterales en Estambul en febrero y abril del presente año, que estuvieron encabezadas por el embajador ruso en Washington, Alexandr Darchiev, y la subsecretaria de Estado adjunta, Sonata Coulter, a las que se sumaron otras dos reuniones en la capital saudí, Riad.

Sin embargo, el pasado 16 de junio la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, informó de que la nueva ronda de negociaciones ruso-estadounidenses "fue cancelada por iniciativa de los negociadores" de EE.UU.

Después de esto, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, sostuvieron una reunión en Alaska, un gesto de acercamiento entre Washington y Moscú que no produjo anuncios concretos sobre un alto el fuego en la guerra de Ucrania.

En tanto, las negociaciones entre Moscú y Kiev que comenzaron en Estambul en mayo pasado también se estancaron tras logros técnicos como el intercambio de prisioneros y cadáveres y la presentación de sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.