Sánchez reitera a Costa la necesidad de que la UE "convierta en acciones sus valores"

Sánchez y Costa se reunieron este martes en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente del Ejecutivo de España, en el marco de la gira de capitales europeas que el presidente del Consejo está realizando para conocer las prioridades de los distintos líderes de la Unión Europea para los próximos meses.
Ambos analizaron la agenda política, económica, internacional y social para los próximos meses e intercambiaron perspectivas sobre los asuntos más importantes, según la información facilitada por La Moncloa.
El presidente del Gobierno subrayó la necesidad de que la Unión Europea "actúe de manera coherente, defendiendo el derecho internacional en Ucrania y en Gaza, siendo capaz de convertir en acciones nuestros valores compartidos".
También le transmitió la importancia de actuar en los temas sociales que más preocupan a los ciudadanos, como es el acceso a la vivienda.
Frente al récord de incendios sufrido en el sur de Europa este verano, el presidente señaló que es urgente "avanzar de forma decidida en la agenda verde y de invertir juntos en seguridad climática".
Finalmente, abordaron la necesidad de una Europa abierta y próspera, capaz de alcanzar acuerdos comerciales, como es el caso de Mercosur, aprovechando las oportunidades en beneficio de las empresas y ciudadanos europeos.
Costa está realizando una gira por todas las capitales europeas para entrevistarse con cada uno de sus líderes a poco más de un mes de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas el 23 y 24 de octubre.
Previamente, los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete se reunirán en Copenhague el 1 de octubre en una cumbre informal en el marco de la presidencia semestral danesa del Consejo de la UE.