Sánchez reitera a Costa la necesidad de que la UE "convierta en acciones sus valores"

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la necesidad de que la UE actúe de forma coherente en Ucrania y Gaza y sea capaz de "convertir en acciones" los valores que comparten sus miembros.