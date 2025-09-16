Sánchez se reúne este martes con Costa para analizar los principales desafíos de la Unión

Costa está realizando una gira por todas las capitales europeas para entrevistarse con cada uno de sus líderes a poco más de un mes de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas el 23 y 24 de octubre.

Previamente, los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete se reunirán en Copenhague el 1 de octubre en una cumbre informal en el marco de la presidencia semestral danesa del Consejo de la UE.

Esta es la tercera semana de esa gira del presidente del Consejo Europeo, y Sánchez abordará con él asuntos como la situación en Gaza, la guerra en Ucrania, el refuerzo de la defensa europea o la mejora de la competitividad.

Durante el análisis de la situación en la Franja de Gaza podrán intercambiar puntos de vista sobre las decisiones que puede adoptar la Unión Europea ante Israel, como la suspensión del acuerdo de asociación, que España había pedido el año pasado y que ahora ha sido propuesto por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La visita de Costa llega en plena polémica en España por los incidentes del pasado domingo en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, con miles de personas protestando en las calles de Madrid por los ataques de Israel en Gaza, lo que provocó la suspensión de la última etapa de la Vuelta.