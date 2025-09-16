Starmer aplaude la "vital" mediación de Catar en el conflicto en Gaza

En la reunión, los participantes abordaron "el inaceptable ataque israelí" a Doha de la semana pasada y coincidieron en que deben redoblar los esfuerzos por la paz y una solución a largo plazo para poner fin al ciclo de violencia en Gaza, resaltó el portavoz.

"El primer ministro aplaudió el vital papel de mediación de Catar y su firme compromiso de continuar las conversaciones, y añadió que el Reino Unido está dispuesto a apoyar estos esfuerzos", agregó.

Los participantes abordaron "la terrible situación" en Gaza y dejaron claro que Israel debe cambiar de rumbo de inmediato, "deteniendo su ofensiva terrestre y permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria sin retraso" en la franja palestina, puntualizó.

El Gobierno británico ha indicado que reconocerá un Estado palestino en la próxima Asamblea de la ONU a menos que Israel acuerde un alto el fuego, permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, renuncie a anexiones en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz duradero.

