Taiwán busca aumentar sus reservas de suministros militares ante un eventual bloqueo chino

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el teniente general Huang Wen-chi, jefe de Planificación Financiera del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán, aseguró que, frente a este escenario, resulta "imperativo" incrementar las reservas de suministros, "priorizando aquellos que puedan obtenerse rápidamente".

El oficial explicó que las autoridades insulares incentivarán la adquisición de combustibles y agua potable y la rehabilitación de arsenales, almacenes de alimentos y depósitos para albergar repuestos, municiones y víveres.

En este contexto, Huang prometió que el Ejecutivo isleño llevará a cabo una "revisión constante de las medidas ante posibles acciones de bloqueo del enemigo, con el fin de garantizar que, en caso de agresión, se pueda mantener una capacidad de combate sostenida", sin brindar más detalles al respecto.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Wellington Koo, aseguró que el presupuesto especial de 113.200 millones de dólares taiwaneses (unos 3.760 millones de dólares) que recibirá su ministerio, y que aún está pendiente de aprobación parlamentaria, permitirá ampliar las reservas de guerra de Taiwán de 30 a 120 días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta iniciativa llega casi medio año después de los últimos ejercicios militares a gran escala de China alrededor de la isla, denominados 'Strait-Thunder 2025A' ('Trueno del estrecho', en inglés), que se centraron en tareas de "bloqueo y control conjuntos" y en "ataques de precisión contra objetivos clave" de Taiwán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los expertos en asuntos militares coinciden en que, pese a la asimetría de fuerzas existente entre Taipéi y Pekín, un bloqueo aéreo y naval de la isla sería el escenario más factible para el Ejército chino, al tratarse de una operación que no entraña tantos riesgos como una invasión anfibia.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

Durante los últimos años, China ha intensificado su campaña de presión militar contra Taiwán, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia e incrementando las incursiones de sus aeronaves de combate más allá de la línea media del estrecho.