Tomorrowland Winter se celebrará del 21 al 28 de marzo en los Alpes franceses

La venta de las entradas comenzará el sábado 20 de septiembre.
El festival contará con siete escenarios repartidos por la estación de esquí y en restaurantes de montaña.
Aparte de las entradas de día, los asistentes al festival tendrán la opción de comprar paquetes de cuatro o siete días que incluyen alojamiento, acceso a la estación de esquí y el festival.
Además de los conciertos a cargo de artistas internacionales (aún por desvelar), estos paquetes ofrecen otras actividades como el yoga en altura, los paseos en trineo tirados por perros y o la posibilidad de participar en talleres de DJ.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Asociaciones y colectivos medioambientales como "Stop Tomorrowland Alpe d'Huez" han denunciado la contaminación acústica y la huella de carbono que implica la organización del evento, que se celebra en las proximidades del parque nacional de Écrins.
Según los organizadores de Tomorrowland Winter, hay previstas medidas ambientales para paliar ese impacto, incluido el uso de energía verde, los vasos reutilizables y la existencia de generadores eléctricos o de hidrógeno.