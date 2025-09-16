Tomorrowland Winter se celebrará del 21 al 28 de marzo en los Alpes franceses

Bruselas, 16 sep (EFE).- La edición de invierno del festival belga de música electrónica Tomorrowland se celebrará del 21 al 28 de marzo de 2026 en la estación de esquí francesa Alpe d'Huez, según anunciaron este martes los organizadores del evento.