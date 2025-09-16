Tribunal frena intento de Trump de destituir a Cook antes de voto sobre tasas de interés

Washington, 15 sep (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes un intento de último minuto del presidente Donald Trump para destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, lo que le permitirá votar esta semana en la reunión sobre tasas de interés.