Tribunal ruso rechaza demanda de madre de Navalni para abrir causa penal por su asesinato

"El Tribunal Urbano de Salejard cerró hoy el proceso, al declarar que la negativa a incoar una causa 'no afecta sus derechos e intereses'", escribió en Telegram la viuda del líder opositor, Yulia Naválnaya, al informar sobre la demanda de su suegra, Liudmila Naválnaya.

Según la viuda de Navalni, "desde el 17 de febrero de 2024 exigimos incoar una causa penal por el asesinato de Alexéi. El Comité de Instrucción nos lo negó varias veces, y la madre de Alexéi recurrió los rechazos ante la corte", pero el tribunal desestimó el caso.

Alexéi Navalni murió el 16 de febrero de 2024 de manera repentina en la prisión ártica en la que cumplía una condena de casi 30 años de cárcel por diversos delitos.

Aunque las autoridades rusas aseveran que el líder opositor falleció debido a una arritmia, la viuda de Navalni calificó su muerte de "asesinato" y responsabilizó directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de ordenar el crimen.

