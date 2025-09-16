Trump elogia a Carlos III como un "elegante caballero" antes de viajar a Londres

En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, el mandatario republicano destacó que es el único presidente estadounidense que ha sido invitado a realizar dos visitas de Estado al Reino Unido, tras la que llevó a cabo en 2019 durante el reinado de Isabel II.

"Mi relación con el Reino Unido es muy buena, y Carlos, como saben, quien ahora es rey, es mi amigo, y es la primera vez que alguien recibe este homenaje dos veces. Es un gran honor", declaró.

Trump también dijo que durante su visita, en la que también se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer, buscará "refinar un poco" el acuerdo arancelario que selló con Londres semanas atrás.

"Pero principalmente (esta visita) es para estar con el príncipe Carlos y Camila. Son amigos míos desde hace mucho tiempo, mucho antes de que él fuera rey, y es un honor tenerlo como rey. Creo que representa muy bien al país. Es un elegante caballero y representa muy bien al país", apuntó.

El presidente salió de la Casa Blanca acompañado de su esposa, Melania Trump, además de su hija Tiffany Trump y el esposo de ella, Michael Boulos.

Trump será recibido por la familia real en el castillo de Windsor, sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro Starmer, y asistirá a eventos empresariales con líderes del sector tecnológico y financiero.