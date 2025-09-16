Trump llama a Modi para felicitarlo por el cumpleaños, a pesar de la guerra arancelaria

"Acabo de tener una maravillosa conversación telefónica con mi amigo, el primer ministro Narendra Modi. ¡Le deseé un muy feliz cumpleaños! Está haciendo un trabajo extraordinario", explicó Trump en la plataforma Truth Social.
Según Trump, el primer ministro le agradeció por su "apoyo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Por su parte, Modi respondió a través de la red social X, donde agradeció la llamada y expresó su respaldo a los esfuerzos de Trump por alcanzar un alto el fuego en Ucrania.
"Gracias, amigo, presidente Trump, por su llamada y sus cálidos saludos en mi 75º cumpleaños. Al igual que usted, estoy plenamente comprometido con impulsar la Alianza Integral y Global entre India y Estados Unidos a nuevas cotas. Apoyamos sus iniciativas para una resolución pacífica del conflicto en Ucrania", escribió el mandatario indio.
Estas muestras de cordialidad se producen a pesar del malestar generado en Nueva Delhi por la decisión de Trump de imponer aranceles del 50 % a las importaciones indias, en represalia por la compra de petróleo ruso por parte del país asiático.
Las tensiones comerciales y diplomáticas entre Washington y Nueva Delhi, dos aliados tradicionales, han llevado a India a explorar un acercamiento con China, país con el que mantiene históricas diferencias geopolíticas.
En la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Modi se mostró alineado con el presidente chino, Xi Jinping, y con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una señal del reequilibrio estratégico que se está gestando en la región.