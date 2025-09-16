Trump llama a Modi para felicitarlo por el cumpleaños, a pesar de la guerra arancelaria

Washington, 16 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este martes al primer ministro indio, Narendra Modi, para felicitarlo por su 75 cumpleaños, a pesar de la guerra comercial emprendida por el republicano, que ha impactado a la India con aranceles del 50 %.