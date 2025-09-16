Trump llega a Londres para iniciar este miércoles una visita de Estado al Reino Unido

El avión Air Force One del presidente aterrizó sobre las 21:08 hora local (20:08 GMT) en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, donde Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron recibidos por el vizconde Henry Hood en nombre del rey Carlos III.

Al pie de la escalerilla esperaba también la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, y, tras los saludos de rigor, el presidente y la primera dama abordaron el helicóptero Marine One rumbo a Winfield House, la residencia del embajador de EE.UU. en el Reino Unido, ubicada en el parque londinense de Regent's Park.

Este miércoles, con toda la pompa que marca este tipo de visitas, los reyes, Carlos III y Camila, darán la bienvenida a los Trump en el castillo de Windsor, donde almorzarán y luego visitarán la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge.

Por la noche se celebrará el tradicional banquete de Estado, al que asistirán los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, otros miembros de la familia real, así como ministros y tanto el monarca como el presidente de EE.UU. pronunciarán sendos discursos.

Durante esta visita, el jefe de Estado de EE.UU. no pasará por Londres, donde se espera mañana una manifestación del grupo 'Coalición Parad Trump' para manifestar el descontento por la presencia del presidente de EE.UU. en el Reino Unido.

El jueves, Trump viajará a Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, Keir Starme, para mantener con él una reunión antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.

La Policía británica ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en Windsor, donde habrá patrullas sobre el río Támesis y también una exclusión aérea sobre el castillo.

Las fuerzas del orden han indicado que los agentes estarán preparados para responder a cualquier posible incidente de "alto nivel de amenaza" en Windsor, con planes para garantizar la seguridad del pueblo desde el aire y las calles.

El subjefe de la policía del llamado Valle del Támesis, Christian Bunt, declaró este martes a los medios que los preparativos se revisan a diario, pero que se han configurado para afrontar un alto nivel de amenaza debido a la naturaleza de la visita.

"Revisamos constantemente nuestro enfoque para estas operaciones. Lo hacemos a diario. Estoy muy satisfecho de que hayamos planeado una operación policial y de seguridad muy completa que ha considerado prácticamente todas las eventualidades que podrían ocurrir.", agregó.