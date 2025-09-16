Tusk en las maniobras de la OTAN: "El mundo debe ver que estamos preparados"

En una rueda de prensa desde el polígono militar de Ustka (norte), Tusk insistió en el carácter "defensivo" de los ejercicios militares, pero advirtió: "Deben servir como un mensaje claro, tanto para nuestros enemigos como para nuestros aliados".

"Son una respuesta a las agresivas maniobras al otro lado de la frontera", añadió, en referencia a los ejercicios Západ que tienen lugar en territorio bielorruso y ruso y en los que participan 30.000 soldados de varios países.

Insistió en la importancia de "mostrar capacidad de respuesta ante cualquier escenario y cualquier amenaza".

Presenció demostraciones de fuego real con misiles antiaéreos del sistema Homar, de los que Polonia ha adquirido 288 lanzadores de Corea del Sur, y repasó los planes en los que se entrenarán 30.000 militares (18.000 de ellos este martes) de Polonia, Noruega, Suecia y Estados Unidos.

Por su parte, el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó la complejidad y el alcance de las maniobras, que involucran a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluidas las Fuerzas Especiales, y subrayó que, aunque Polonia tiene uno de los ejércitos más grande de la OTAN, "para estar en el podio en capacidades operativas, es necesario ponerse a punto con ejercicios como este".

Kosiniak-Kamysz señaló como "un hito histórico" el primer uso combinado con fuego real del sistema de defensa aérea Patriot, junto a sistemas de cohetes HIMARS (Homar-A), Chunmoo (Homar-K), obuses Krab y tanques Abrams, armas fabricadas por diferentes países y que forman parte del arsenal recientemente adquirido por Polonia.

Sobre la recienta incursión de drones en el espacio aéreo polaco, el ministro recalcó que "la Federación Rusa es la responsable".

Tusk también comentó un incidente con un dron operado por un bielorruso y un ucraniano que la víspera sobrevoló edificios gubernamentales en Varsovia y aseguró que el asunto "se investigará a fondo para determinar si fue una provocación intencionada o no".