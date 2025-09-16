Un líder opositor llama al boicot del referéndum constitucional en Guinea-Conakri

En un video-mensaje dirigido a la nación en sus redes sociales, Diallo, en el exilio desde 2022, instó a los guineanos a abstenerse de votar en lo que tildó de "farsa electoral", informaron medios locales la pasada noche.

El líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), partido suspendido a finales del pasado agosto, anunció que su formación "no participará en esta farsa de referéndum destinada a incitar al perjurio y legitimar un golpe de Estado".

Diallo, de 73 años, animó a "los guineanos que aman la democracia y la libertad a quedarse en casa el 21 de septiembre y, por lo tanto, a abstenerse de votar".

"Aunque voten No, su voto se contabilizará como Sí. Por lo tanto, no participen en este inminente robo de votos guineanos", subrayó el líder opositor, quien pidió a sus compatriotas "oponerse firmemente al establecimiento de una nueva tiranía en nuestro país".

El pasado abril, la junta militar de Guinea-Conakri, liderada por el general Mamadi Doumbouya, que llegó al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2021, anunció la celebración de un referéndum sobre una nueva Constitución, cuya campaña ha estado marcada por restricciones a la prensa y suspensiones de partidos políticos.

El anuncio llegó después de que Doumbouya anticipara en su discurso de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre que 2025 sería "un año electoral crucial para completar el retorno al orden constitucional".

El borrador de la nueva Constitución establece la limitación del mandato presidencial para que sea renovable sólo una vez, aunque amplía su duración de cinco a siete años.

Asimismo, eleva de 35 a 40 años la edad mínima para presentarse a la Presidencia e introduce la posibilidad de candidaturas independientes en todas las elecciones, condicionadas a un sistema de patrocinio que se definirá en el futuro Código Electoral.

Doumbouya accedió al poder en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Alpha Condé, quien gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.

El general argumentó entonces que el golpe buscaba crear las condiciones para un Estado de derecho y, en octubre de 2022, tras meses de divergencias, acordó con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil, pero ese plazo no se cumplió.

Sin embargo, la represión de la disidencia no ha hecho más que crecer en el país, donde un tribunal condenó el pasado enero al líder opositor Aliou Bah a dos años de cárcel por "ofensa y difamación" contra Doumbouya por haber criticado al Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD, nombre de la junta).

El pasado febrero, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que las autoridades militares han reprimido a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil desde que tomaron el poder.

Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola.

Sus reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del planeta.