Un muerto y siete hospitalizados por una fuga de gas en un restaurante en Sídney

Los servicios de emergencia acudieron al restaurante indio Haveli sobre las 9:15 de hoy (23:15 del lunes GMT) tras recibir un aviso del propietario sobre un siniestro en las instalaciones.
Los agentes encontraron allí a un joven inconsciente y trataron de reanimarlo sin éxito, según indicó la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.
Durante las tareas de reanimación, los policías comenzaron a sentirse afectados tras percibir un olor extraño y todos ellos, junto con otras dos personas vinculadas a la empresa de limpieza que descubrió al joven, fueron trasladados a hospitales cercanos.
Según el servicio de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur, se confirmó en la zona la presencia de "niveles extremadamente altos" de monóxido de carbono y se procedió a evacuar a seis personas de los pisos situados sobre el restaurante, que resultaron ilesas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En declaraciones a la cadena pública australiana ABC, el propietario del local, Resham Singh, aseguró estar "en shock" y lamentó profundamente la tragedia. "Es muy triste para la familia", declaró a medios locales.
La zona permanece acordonada mientras equipos especializados investigan el origen de la fuga y prosiguen las investigaciones.