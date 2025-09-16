Un muerto y siete hospitalizados por una fuga de gas en un restaurante en Sídney

Sídney (Australia), 16 sep (EFE).- Un hombre de 25 años murió y otras siete personas, entre ellas cinco policías, fueron hospitalizadas este martes tras una fuga de gas en un restaurante en el distrito de Riverstone, en el noroeste de Sídney, informaron fuentes oficiales.