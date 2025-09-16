Una piragua con migrantes atraca en Dakar tras ser abandonada en alta mar por su capitán

Nairobi, 16 sep (EFE).- Una piragua con migrantes atracó este martes en la playa de Ouakam, en la capital senegalesa de Dakar después de que el capitán abandonara a los pasajeros en alta mar antes de llegar a la costa.