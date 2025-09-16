Una universidad en Florida erigirá una estatua en memoria de Charlie Kirk en su campus

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El New College of Florida anunció este martes que erigirá una estatua en el campus en memoria del activista conservador Charlie Kirk, recientemente asesinado durante un acto en Utah, en un hecho de violencia que ha sobrecogido a Estados Unidos.