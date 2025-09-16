Una universidad en Florida erigirá una estatua en memoria de Charlie Kirk en su campus

"Hoy anunciamos que encargaremos una estatua de Charlie Kirk para honrar su legado y su increíble labor tras su trágico asesinato la semana pasada", informó la universidad en la red social X.
"La estatua, financiada con fondos privados por líderes comunitarios, se erigirá en el campus como un compromiso del New College para defender y luchar por la libertad de expresión y el diálogo cívico en la vida estadounidense", agregó el centro público que se ubica en la ciudad de Saratota.
El New College of Florida compartió una imagen de la futura estatua, en la que Kirk aparece sentado frente a una mesa y con un micrófono en mano, su seña de identidad cuando recorría los campus universitarios de Estados Unidos debatiendo con los jóvenes mientras mantenía una clara visión conservadora.
Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de la semana pasada tras ser alcanzado por un disparo en el cuello durante uno de estos actos en el auditorio de la Universidad de Utah Valley.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El activista era un fiel aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.
La asociación Turning Point USA, que fundó con 18 años, creció hasta convertirse en un foro clave en el movimiento MAGA (Make America Great Again) y actuaba como un semillero de votos jóvenes para el Partido Republicano.
La organización tenía una sucursal en el New College of Florida, donde organizaba actos para sus miembros.
Kirk había opinado en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran "desafortunadamente" un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.