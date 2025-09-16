Unas 146 personas asesinadas o desaparecidas por proteger territorio en 2024, dice informe

Esta organización, que investiga abusos de los derechos humanos y del medio ambiente, publicó su documento titulado 'Raíces de resistencia', en el que se indica, además, que el número total de personas asesinadas o desaparecidas por defender su territorio o comunidad entre 2012 y 2024 asciende al menos a 2.253.

Global Witness documentó que, en América Latina, 117 personas fueron asesinadas, 48 de ellas en Colombia, el país con el mayor número de homicidios del mundo por tercer año consecutivo, mientras que en segundo lugar se situó Guatemala, con 20 personas.

Al menos 18 más murieron en México y, como mínimo, 12 en Brasil, en tanto que en Filipinas se registraron siete homicidios y en Honduras e Indonesia, cinco en cada uno.

Una vez más, las víctimas de aproximadamente un tercio de las agresiones mortales han sido indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6 % de la población mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La autora del informe, Laura Furones, dijo que "año tras año, las personas que defienden el ambiente y el territorio, que protegen nuestros bosques, ríos y tierras por todo el mundo, padecen la violencia. Se les persigue, acosa y asesina, pero no por infringir la ley, sino por defender la vida misma".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Luchar contra la injusticia jamás debería suponer una condena de muerte", agregó Furones, y pidió que gobiernos y empresas hagan un esfuerzo por amparar los derechos de estas personas.

"Nos hacen falta para preservar nuestro planeta. Y, si les damos la espalda, pondremos en peligro nuestro futuro", subrayó.

De los casos del año pasado, 29 tenían un vínculo con la minería, ocho con la explotación forestal y cuatro con la agro-industria.

Más del 62 % de los casos estaban relacionados con la defensa de los territorios y el acceso a la tierra.

Como principales responsables se ha identificado a tres grupos: la delincuencia organizada, los servicios militares privados y los sicarios.

El nuevo informe de Global Witness insta a los Gobiernos a desarticular los sistemas de opresión que hacen posible la continuación de la violencia contra las personas defensoras.

La activista colombiana Jani Silva ha subrayado que "la inmensa mayoría de personas defensoras a las que se ataca no desempeñan su labor por decisión propia. Yo tampoco. Nos dedicamos al activismo porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados. Queda muchísimo por hacer para garantizar que las comunidades puedan ejercer sus derechos y que quienes las apoyan reciban protección".

Si bien los casos documentados de homicidios y desapariciones de 2024 son inferiores a las del año anterior -146 frente a las 196 de 2023-, otras agresiones para silenciar a estas personas, como detenciones ilegales, van en aumento en todo el mundo.

El informe agrega que, en todo el mundo, los gobiernos utilizan la ley para atacar a los defensores del medioambiente y los territorios y obstaculizar su activismo, con acusaciones de delitos como evasión fiscal o terrorismo.

Rachel Cox, asesora principal de campañas de Global Witness, afirmó que los Gobiernos "hacen uso de sus sistemas jurídicos como instrumento para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de nuestro planeta".