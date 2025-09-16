Unas 75.000 personas se quedan sin hogar en Gaza por los ataques de los últimos días

Jerusalén, 16 sep (EFE).- Alrededor de 75.000 personas se han quedado sin hogar en la Franja de Gaza desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques en la capital, informó este martes la Defensa Civil del enclave palestino.