Venezuela agradece a Bielorrusia su rechazo a las acciones "hostiles" de EEUU en el Caribe

"Expresamos el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro por el firme rechazo de Bielorrusia a las acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos en el Caribe, así como su inquebrantable solidaridad con la soberanía venezolana", escribió en Telegram el canciller, Yván Gil, al informar que sostuvo un encuentro con el embajador de Minsk en Caracas, Dmitri Derevinski.

Según el titular de Exteriores, el objetivo de la reunión fue "revisar temas bilaterales y de cooperación" entre ambos territorios.

Venezuela y Bielorrusia suman más de 20 años de relaciones diplomáticas, las cuales se intensificaron a partir de 2006, cuando se inauguraron las embajadas en Minsk y Caracas.

Este lunes, Maduro manifestó que su país ejerce el "legítimo derecho a la defensa" ante las que calificó como "amenazas" y "acechanzas" de EE.UU., aunque expresó su confianza en la diplomacia y en la comunicación para evitar una "gran guerra" en la región.

Durante una conferencia de prensa con medios internacionales, el gobernante calificó de "bochorno" el reciente abordaje por parte de un "grupo de 18 marines fuertemente armados" de una embarcación que, aseguró, hacía labores de pesca en "aguas de jurisdicción venezolana", todo esto, subrayó, para "buscar un incidente militar".

Asimismo, sobre el ataque en el Caribe con misiles, el pasado 2 de septiembre, contra una embarcación -según el líder chavista- "supuestamente venezolana", Maduro dijo que su par estadounidense, Donald Trump, tiene que investigarlo, debido a que considera que aún hay dudas sobre esta operación, mientras que las averiguaciones en Venezuela, afirmó, están "en curso" y espera que finalicen "para poder dar los resultados".