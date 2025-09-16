Venezuela exige a EE.UU. cesar de inmediato las "agresiones y mentiras" en su contra

Caracas, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela exigió este martes a EE.UU. cesar de inmediato las "agresiones y mentiras" en su contra, al rechazar un comunicado de Washington que señala a este país como uno de los usados para el "tránsito o producción" de drogas ilícitas y lo excluye de la lista de lugares que combaten al narcotráfico.