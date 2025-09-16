Xi felicita a Papúa Nueva Guinea por 50 años de independencia y destaca lazos bilaterales

En su mensaje, Xi elogió los “notables logros” alcanzados por Papúa Nueva Guinea en su desarrollo económico y social desde 1975, y subrayó que en los 49 años transcurridos desde el establecimiento de lazos bilaterales China y Papúa “se han apoyado mutuamente y han avanzado de la mano”, lo que, según dijo, ha contribuido al bienestar de sus pueblos y a la estabilidad regional.

El mandatario chino afirmó que Pekín otorga “gran importancia” al desarrollo de la relación con Papúa Nueva Guinea y expresó su disposición a trabajar con Dadae para “profundizar la cooperación en diversos ámbitos y elevar la asociación estratégica integral a nuevos niveles”.

Papúa Nueva Guinea, el país más poblado del Pacífico insular con unos 11 millones de habitantes, es considerado por China un socio clave en la región.

En 2018 se adhirió a la Iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, el plan global de infraestructuras y conectividad impulsado por Pekín, y desde entonces ha recibido inversiones chinas en sectores como la construcción, la energía y la minería.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La visita de Xi a Port Moresby en 2018, coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), marcó un hito en la relación bilateral y consolidó la influencia china en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Pacífico Sur se ha convertido en escenario de creciente rivalidad geopolítica, con Estados Unidos y Australia tratando de contrarrestar el avance de Pekín en una región estratégica por su ubicación en rutas marítimas clave y por la vulnerabilidad de sus Estados insulares frente al cambio climático.

El mensaje de Xi coincide con el impulso que Pekín busca dar a sus lazos con las naciones insulares del Pacífico, como se reflejó en la reunión celebrada en mayo en la ciudad china de Xiamen, en la que ministros de Exteriores de China y de once países de la región destacaron avances en proyectos de infraestructura, asistencia al desarrollo y cooperación en áreas como el cambio climático y la seguridad.