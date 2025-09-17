Al menos 24 muertos en choques en Chad entre mineros ilegales venidos de Libia y locales

"Los residentes estaban extrayendo oro cuando un grupo de bandidos los atacó repentinamente. Fue entonces cuando comenzaron los enfrentamientos", aseguró a EFE Zakaria Abel, un líder local del cantón de Kouri-Bougoudi, una zona montañosa, muy rica en oro y situada a unos cincuenta kilómetros de la frontera libia.
Según Abel, entre los muertos durante los choques, que se desataron hacia las 09.00 hora local (08.00 GMT), se encuentran 15 vecinos de la zona y nueve mineros armados libios.
Desde el descubrimiento hace algo más de una década de gran cantidad de oro y minas en la provincia de Tibesti, la zona sufre de manera regular choques mortales de mineros de oro irregulares -venidos a menudo de Sudán, Libia o Níger, pero también locales- con residentes y el Ejército chadiano.
Fronteriza con Libia, Tibesti tiene fama de ser una zona sin ley en la que abundan los narcotraficantes de todo tipo y donde, debido a su inmensidad y a su localización en medio del desierto, la presencia del Estado es casi inexistente.
