Al menos 24 muertos en choques en Chad entre mineros ilegales venidos de Libia y locales

Yamena, 17 sep (EFE).- Al menos 24 personas murieron este miércoles en enfrentamientos entre mineros de oro ilegales venidos de Libia y residentes locales en el norte de Chad, en la provincia de Tibesti, confirmaron a EFE las autoridades locales.