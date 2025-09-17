Al menos dos muertos en un ataque israelí contra un vehículo en el este del Líbano

Un avión no tripulado perteneciente al Estado judío alcanzó a última hora de este miércoles a un coche en la localidad, lo que causó el fallecimiento de dos personas, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
El departamento gubernamental alertó de que se trata de un balance todavía "preliminar", si bien evitó ofrecer detalles sobre la identidad de las víctimas, como viene siendo habitual.
Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií Hizbulá.
Sin embargo, sus acciones contra coches y motocicletas suelen concentrarse en el sur de la nación, teniendo como supuesto objetivo también a miembros o altos mandos del movimiento chií.
Baalbek, una importante ciudad del Valle de la Bekaa, acoge un destacado complejo de ruinas grecorromanas declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco y fue bombardeada varias veces en el marco de la intensa ofensiva aérea israelí de hace un año contra el Líbano.