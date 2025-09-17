Al menos dos muertos en un ataque israelí contra un vehículo en el este del Líbano

Beirut, 17 sep (EFE).- Al menos dos personas murieron este miércoles en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por la ciudad de Baalbek, en el este del Líbano, donde este tipo de ataques son relativamente poco comunes en comparación con el sur del país.