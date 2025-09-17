Al menos once civiles muertos en un ataque del grupo rebelde Codeco en la RD del Congo

“Acaba de ocurrir hace unas horas. Eran comerciantes que regresaban de Bunia (capital provincial). Al llegar a Saliboko, los milicianos de Codeco les tendieron una emboscada”, relató a EFE el coordinador de la asociación Respeto y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Vulnerables de Djugu, Désiré Banza.

“Todos fueron fusilados y se llevaron sus mercancías. Sus cuerpos siguen tirados en el suelo en este momento. Reina el pánico, aunque la situación estuvo tranquila durante el día”, añadió Banza.

Las asociaciones civiles en el este de la RDC son estructuras comunitarias que actúan como portavoces de la población frente al Estado y suelen ser las primeras en informar sobre ataques en zonas remotas donde no llega ni el Gobierno ni la prensa.

“No entendemos el comportamiento de los milicianos de Codeco. Firmaron el acuerdo de paz como todos los demás grupos, incluido Zaire (Frente Popular de Autodefensa de Ituri, FPAC-Zaire), pero no lo respetan y siguen matando a civiles”, lamentó Banza.

El administrador del territorio de Djungu, coronel Ruffin Mapela, dijo a EFE que todavía están tratando de verificar la información.

Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos de ellos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu —grupo étnico agrícola de Ituri— y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

Este ataque supone una nueva violación de los acuerdos de cese de hostilidades firmados por Codeco y otras cinco milicias en junio pasado.

Además de la Cooperativa y el grupo Zaire, los otros firmantes fueron la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC), el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI), el Movimiento de Autodefensa Popular de Ituri (MAPI) y Chini Ya Tuna.

A pesar del pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de estos diálogos.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).