Al menos seis muertos en una explosión de gas en un edificio residencial de Irán

La explosión se produjo a las 4:12 de esta madrugada hora local (0:42 GMT) en un edificio de cuatro apartamentos que quedó totalmente destruido, informó el jefe del Departamento de Bomberos de Ahvaz, Babak Rabiei, según la agencia Tasnim.

La onda expansiva provocó además daños en edificios y vehículos cercanos.

“Lamentablemente, seis personas perdieron la vida en este accidente”, dijo Rabiei, quien indicó que se está llevando a cabo una investigación detallada sobre las causas de la tragedia.

En 2022, el derrumbe parcial de un edificio en la sureña ciudad de Abadán, en la provincia de Juzestán, causó la muerte de 43 personas.

En enero de 2017, un gran incendio provocó el derrumbe de la torre comercial Plasco de 20 plantas en el centro de Teherán, suceso en el que fallecieron dieciséis bomberos y cuatro comerciantes.

El pasado noviembre murieron otras 32 personas en un centro de rehabilitación para drogodependientes en Langarud, en el norte de Irán.