Alejandro Sanz y Aitana, los españoles más nominados a los Latin Grammy

La Academia Latina de Ciencias de la Grabación anunció este miércoles los nominados a estos premios que se entregarán el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Sanz optará a cuatro premios en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué?' y Canción del Año y Grabación del Año, por 'Palmeras en el jardín'.

Por su parte, Aitana aspira a los galardones de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Diseño de Empaque, y a la mejor Producción del Año -para Nico Cotton- por su trabajo 'Cuarto Azul'.

Cotton está nominado en la misma categoría por 'Museo del Prado', de Manuel Carrasco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También en Mejor Producción del Año, Andres Torres y Mauricio Rengifo compiten por 'La Reina', de Lola Índigo, y 'Carita Triste' de Ana Mena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con cuatro nominaciones está también Leiva, aunque una de ellas es compartida con Benjamín Prado y Joaquín Sabina, con los que compuso 'Un último vals', tema del cantante de Úbeda nominado a Mejor Canción de Pop/Rock.

Una categoría en la que también es candidato Leiva por 'Ángulo muerto', nominación que se une a la de Mejor Álbum de Rock por 'Gigante', que aspira también al premio de Mejor Diseño de Empaque.

Dani Martín entra en la lista de aspirantes a Mejor Álbum de Pop/Rock por 'El último día de nuestras vidas' y Silvia Pérez Cruz y Juan Falú compiten por el de Mejor álbum de Música Folclórica por 'Lentamente'.

Al premio al Mejor Vídeo Musical concurre Guitarricadelafuente con su tema 'Full Time Papi', y el mejor Mejor Álbum de Música Flamenca se elegirá entre 'KM.0', de Andrés Barrios; 'Flamencas', de Las Migas; 'Azabache', de Kiki Morente, y 'Sangre Sucia', de Ángeles Toledano.

Mientras que Valeria Castro está nominada al Mejor Álbum de Cantautor con 'El cuerpo después de todo'.