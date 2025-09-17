Auditores dicen que la UE carece de un marco eficaz para afrontar la escasez de fármacos

Las competencias en materia de Sanidad recaen esencialmente en los países de la UE, pero la Comisión Europea tiene la responsabilidad de "velar por el buen funcionamiento del mercado único de medicamentos", apuntó el Tribunal en un informe que publicó hoy.

En este sentido, los auditores constatan que el Ejecutivo comunitario y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) "han tomado medidas para ayudar a los Estados miembros a garantizar la disponibilidad de medicamentos", especialmente a partir la pandemia de Covid-19, que puso de manifiesto los problemas globales en la cadena de suministro y la falta una acción coordinada a nivel comunitario.

Pero al mismo tiempo, apuntan que "la fragmentación del mercado único sigue obstaculizando la disponibilidad de medicamentos en toda la UE" y que "los esfuerzos para atajar las causas subyacentes de esta escasez continúan en una fase temprana".

"No fue sino en 2023 cuando la Comisión propuso que la EMA tuviera un mandato respecto a todo tipo de escasez crítica en la UE", que es la que se da cuando un país no dispone de alternativas adecuadas ante la falta de un medicamento concreto y se considera, por tanto, que se debe coordinar una solución a nivel comunitario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A este respecto, el tribunal asegura que "la EMA tuvo dificultades para estar al tanto de las situaciones de escasez porque la industria remitió notificaciones incompletas, incomparables y fuera de plazo", lo que limitó su capacidad de actuación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las obligaciones de la industria para notificar la escasez de medicamentos se regulan a nivel nacional y las normas son distintas en cada país: fluctúan entre la exigencia italiana a tener que avisar con cuatro meses de antelación de la posible falta de un fármaco, hasta la posibilidad de hacerlo el mismo día de su indisponibilidad, como ocurre en Bélgica.

El informe también subraya que la Comisión Europea creó en 2023 la primera lista de medicamentos esenciales en la UE con el objetivo de prevenir su escasez, y que impulsó la mayor reforma del sector farmacéutico en veinte años, así como que en 2025 ha propuesto una norma para fomentar la producción de fármacos en Europa y reducir así la actual dependencia de China y la India.

"La Comisión analizó y determinó numerosas causas profundas de la escasez. Sin embargo, este análisis no examinó en detalle los problemas críticos detectados, lo que redujo su utilidad para orientar medidas de mitigación eficaces", aseguran los auditores.

El Tribunal menciona además otras causas que contribuyen a la escasez, entre ellas la restricciones comerciales que imponen los países para la exportación de medicamentos, que pueden perjudicar a otros socios europeos.

Para mejorar esta situación, pide a la Comisión que aborde las causas profundas de la problemática y que adopte medidas para garantizar que la EMA recibe la información necesaria, así como que la agencia gestione una base de datos única y un portal único de notificación.

Ante este informe, el Ejecutivo comunitario ha señalado que las leyes que ha impulsado en los últimos años aún se están negociando en Bruselas, por lo que "sus posibles repercusiones aún no se han materializado".

Alega también que "cualquier intervención de la Comisión (...) debe tener en cuenta la limitada competencia de la UE, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. No solo se trata de respetar las competencias de los Estados miembros, sino también de garantizar que las medidas propuestas no tengan efectos adversos".