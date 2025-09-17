Australia defiende independencia de su cadena pública tras ataque de Trump

"Respeto a la ABC y su independencia, y eso incluye no cuestionar las preguntas que los periodistas hacen legítimamente en ruedas de prensa", declaró el tesorero australiano, Jim Chalmers, y añadió que "los periodistas tienen un trabajo que hacer", y por lo que pudo ver, "ese periodista simplemente estaba cumpliendo con su labor".

El titular de Hacienda subrayó que no corresponde al Gobierno "poner en duda" las decisiones de los reporteros, ya sea en Washington o en cualquier otro lugar, y reiteró su respaldo a la autonomía editorial de la cadena pública australiana.

Al ser preguntado sobre si este encontronazo podría dificultar una cumbre entre Trump y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, Chalmers afirmó que ya se han producido cuatro "cálidos encuentros" entre ambos y que corresponde a Albanese hacer el anuncio sobre la próxima reunión.

La reacción de Australia se produce después de que Trump dijera "cállate" al corresponsal australiano John Lyons, luego de que este le preguntara si cree que "un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo".

Trump aseguró que él no administra sus negocios, sino que son sus hijos quienes están a cargo. Sin embargo, luego cuestionó al periodista sobre su país de origen y le indicó: "Estás dañando a Australia ahora mismo (…) tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme muy pronto y le diré que haces preguntas en un muy mal tono".

Lyons, un editor de 65 años que trabaja para la Australian Broadcasting Corporation (ABC), intentó continuar con sus preguntas, pero el mandatario cerró el espacio llevándose el dedo índice a la boca y repitiendo: "Cállate".

Posteriormente, durante una transmisión en vivo de ABC News Australia, el periodista expresó que no entiende qué espera Trump que haga el primer ministro australiano, Anthony Albanese, respecto a "su mal tono" al hacer preguntas.

Lyons agregó que la reacción del presidente no fue "adecuada" ya que él estaba realizando una pregunta legítima.