Berlín dice que Teherán todavía no ha dado pasos suficientes para aplazar las sanciones

El portavoz de Exteriores Martin Giese declaró en una rueda de prensa ordinaria que los jefes de las diplomacias de Alemania, Reino Unido y Francia conversaron por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchí, sobre la situación actual y el mecanismo de restauración automático de las sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear, activado por los E3 el pasado 28 de agosto.
Giese rehusó proporcionar detalles sobre el contenido de las conversaciones mantenidas, pero afirmó que "básicamente" la oferta del grupo E3 de hablar sobre un aplazamiento de la entrada en vigor de las sanciones con la prolongación del mecanismo conocido como 'snapback' sigue sobre la mesa "si Irán cumple determinadas condiciones".
"Lo hemos comunicado de forma reiterada a Irán. Pero hemos determinado que los pasos iraníes dados hasta ahora no han sido suficientes para hacer posible una prolongación", afirmó el portavoz.
El Ministerio de Exteriores iraní había adelantado en el día de hoy que este miércoles se produciría una conversación telefónica entre Araqchí y sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea (UE) sobre la inminente reimposición de las sanciones de Naciones Unidas.
“Nuestra esperanza es que, a través de estas conversaciones y contactos, tanto en la reunión de hoy como en otros contactos que probablemente se realizarán en los próximos días, todas las partes lleguen a la conclusión de que intensificar las tensiones o aprovecharse de la situación actual no beneficiará a nadie”, dijo un portavoz en una rueda de prensa en Teherán.
Los tres países europeos iniciaron el 28 de agosto el mecanismo de restauración automático de las sanciones en un plazo que finaliza el 18 de octubre, al considerar que Irán ha incumplido de forma “clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.
No obstante, se han mostrado dispuestos a negociar si Teherán reanuda la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos.