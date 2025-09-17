Bogotá acoge desde este jueves el Encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, se celebrará del 18 al 21 de septiembre en distintos escenarios de la ciudad.

"Con este encuentro, Bogotá reafirma su vocación como capital cultural que inspira y conecta. Queremos que la ciudad permanezca en la mente, en el corazón y en las conversaciones futuras de quienes nos visitan", señaló el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo Escobar.

La jornada inaugural será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con una sesión abierta al público que reunirá a referentes como el escritor Juan Gabriel Vásquez y la gestora cultural argentina María de los Ángeles 'Chiqui' González.

El viernes tendrá lugar uno de los momentos centrales del encuentro, cuando la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, intervenga en el Centro Felicidad de Chapinero a las 10:00 hora local ( 15:00 GMT) para abordar la relación entre cultura y ciudades en la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La UCCI, fundada en 1982 y con sede en Madrid, agrupa a 29 ciudades y ha consolidado en cuatro décadas un patrimonio de conocimiento urbano único en Europa e Iberoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante los cuatro días, la programación incluirá paneles, diálogos locales, encuentros de juventudes y mesas temáticas en universidades y bibliotecas de la ciudad, con ejes en innovación territorial, economía creativa, cultura digital, centros históricos y participación ciudadana.

El encuentro, que se extenderá hasta el domingo, tendrá mesas temáticas, recorridos culturales y la apertura de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, una feria que tendrá como invitada de honor a Ciudad de México y que se celebrará entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre.

Además, la capital colombiana será sede del Día Mundial de las Ciudades 2025 de ONU-Hábitat, el principal evento global sobre desarrollo urbano sostenible, que se celebrará los próximos 30 y 31 de octubre.