Brasil lanza una operación policial contra una millonaria red de sobornos en la minería

El operativo, en el que participaron la Contraloría, el Ministerio Público y el Fisco, busca a 22 sospechosos para su ingreso en prisión preventiva y realizó registros en 79 direcciones, según informó la Policía Federal en una nota.

La investigación apuntó que el grupo obtuvo ganancias por valor de unos 1.500 millones de reales (280 millones de dólares / 240 millones de euros al cambio de hoy) y ya había puesto en marcha otros proyectos con un potencial económico "superior a 18.000 millones de reales".

En este contexto, la Justicia embargó 1.500 millones de reales en activos de los involucrados, apartó de sus cargos a algunos funcionarios y suspendió las actividades de las personas jurídicas implicadas en la trama.

La red pagaba sobornos a empleados de los órganos de fiscalización medioambiental y de la minería a fin de "obtener autorizaciones y licencias ambientales fraudulentas" a través de las cuales "explotaban de manera irregular mineral de hierro a gran escala".

Según las autoridades brasileñas, el grupo operó en áreas protegidas y en zonas próximas a puntos de preservación, "con graves consecuencias ambientales y un elevado riesgo de desastres sociales y humanos".

Además, la Policía Federal indicó que la organización criminal actuó para "neutralizar la acción del Estado", al dificultar las investigaciones y vigilar a las autoridades.

También "utilizó diversos métodos para lavar el dinero obtenido mediante prácticas ilícitas", de acuerdo con la Policía Federal, que no ofreció detalles sobre la identidad de los sospechosos.

Los investigados se enfrentan a posibles cargos de delitos ambientales, usurpación de bienes públicos, corrupción activa y pasiva, organización criminal, blanqueo de capitales y obstrucción de la Justicia.